Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye: 'Eğer Yunanistan'da enflasyon yüzde 85 olsaydı...'

Türkiye'de iktidarın halkın dikkatini ekonomiden uzağa çekmeye çalıştığını ifade eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Eğer Yunanistan'da enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" dedi.

Perşembe günü Berlin'de gerçekleşen Batı Balkan Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Miçotakis, Ankara'nın Atina'ya yönelik açıklamalarına dair "Eğer Türk yetkililer her Yunanistan'ı provoke ettiğinde cevap verseydim başka şeye zamanımın kalacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

"Daha önce de söylediğim gibi, bir yere varmayacak tartışmalara girmeyeceğiz" diyen Miçotakis, "Yunanistan'ın duruşu çok nettir, buna ekleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.