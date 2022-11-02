Miçotakis: Rus turistler Yunanistan'a gelmedi hepsi Türkiye'ye gitti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'dan gelen turist sayısında azalmanın yaşanmasına rağmen Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların doğru karar olduğunu savundu.

Estonya’nın başkenti Tallinn’de ülke başbakanı Kaja Kallas ile görüşen Miçotakis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Prensip olarak, Rusların Avrupa Birliği'ni ziyaret etmesine dönük genel bir yasağını desteklemiyoruz. Ancak bir turist destinasyonu olaraki Yunanistan olarak, gerçekten acı çektik, çünkü bu yaz Rusya’dan neredeyse hiç kimse Yunanistan’a gelmedi. Gelmek isteyen neredeyse tüm Ruslar Türkiye’ye gitti. Tüm yaptırım paketlerinde Avrupa Birliği'nin yanında yer aldık çünkü neredeyse Rusya'dan kimse gelmedi, bedelini ödedik ve eminim, doğru yaptık" dedi.

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'ya askeri yardım sağladığını ancak bunun hakkında kamuoyu önünde konuşmadıklarını ekledi.

Yunanistan Başbakanı, "Rus füzeleri savaş alanında askerlerle savaşmak yerine sıradan vatandaşları hedef alıyor. Bu bir terör taktiğidir. Dün Kiev'e ve Ukrayna'nın kritik altyapısına yapılan saldırılar bunun bir başka örneğidir. Yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı, çoğu susuz kaldı" derken şöyle devam etti:

"Birçok kişi, Rusya'nın bu saf barbarlık, muhtemelen soykırım noktasına nasıl ulaştığını soruyor. Cevabım açık - çünkü Tokyo ve Nürnberg mahkemeleri vardı, ancak savaş suçları ve komünist rejimin suçları için Moskova'nın bir mahkemesi yoktu. Rusya bundan tüm yanlış sonuçları çıkardı."

Miçotakis geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi Rusya-Ukrayna savaşında taraf olmamak ve "orta yolculuk"la eleştirmişti.