Miçotakis'ten Ankara'nın Rusya-Ukrayna politikasına eleştiri

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün Litvanya'nın başkenti Vilnus'ta yaptığı açıklamada Ankara'yı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta "orta yolcu"luk yapmakta eleştirdi.

Miçotakis, Litvanya Başbakanı Ingrida Šimonytė ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "[Ankara], sanki doğru ya da yanlış yokmuş gibi taraf seçmesine gerek olmadığını düşünüyor" dedi. Yunanistan Başbakanı, Atina'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Miçotakis, Türkiye'yi "bölgede istikrar ve güvenliği baltalamakla" da suçlayarak, iki NATO müttefiki arasında daha fazla gerilim kaynağına yer olmadığını da sözlerine ekledi.

Miçotakis, "Yunanistan, provokasyonlara ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere kapıyı kapalı tutarken, diyaloga her zaman bir pencere açık tutuyor” dedi.