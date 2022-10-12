'Marin'le Erdoğan herhalde diskoya gidiyorlar' deyip gülmüşler

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yaşananları köşesine taşıyan t24'ten Barçın Yinanç, ilginç bir iddiayı aktardı.

Yinanç, Erdoğan'ın ve ardından Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in toplantı yemeğinden erken ayrılması sonrası diğer liderlerin "Marin'le Erdoğan herhalde diskoya gidiyorlar" diye aralarında gülüştüğünü aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Yemek sırasında basına da sızdığı gibi Erdoğan - Miçotakis atışması yaşanmış. Sonrasında Cumhurbaşkanı basın toplantısına katılmak için yemek salonundan erken ayrılmış. Hemen akabinde de yemek bitmeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin kalkmış masadan. Malum İsveç nedeniyle Finlandiya da NATO'ya giriş konusunda Türkiye tarafından bekleme odasında tutuluyor.

36 yaşındaki Finlandiya'nın kadın başbakanı geçen Ağustos'ta gece kulüplerinde eğlenirken çekilen videolarının basına sızmasıyla gündem olmuştu. İncinmiş olsa da eleştirilere gayet güzel göğüs gerip, kendisini gömme salvolarını savuşturmuştu.

İşte Erdoğan'la Marin peş peşe salondan erken çıkınca, "Marin'le Erdoğan herhalde diskoya gidiyorlar" diye aralarında gülüşmüşler.

Bunu duyunca kendi kendime Erdoğan'la disko kelimesinin birlikte kullanıldığı bir cümle anca bir Avrupalının ağzından çıkabilir dedim.

Tövbe tövbe.