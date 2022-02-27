Yunanistan Başbakanı: Rusya'nın hava saldırısında 10 Yunan vatandaşı öldürüldü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rusya’nın Ukrayna’nın Mariupol kentine düzenlediği hava saldırısında 10 Yunanistan vatandaşının öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Miçotakis, “Rusya’nın Ukrayna’nın Mariupol kentine düzenlediği hava saldırısında 10 masum Yunanistan vatandaşı öldürüldü!” ifadesini kullandı.

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