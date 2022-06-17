Yunanistan Başbakanı Miçotakis: İletişim kanalları kapanmamalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülke arasındaki gerilimi artıran "keskin" söylemlere rağmen Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini belirtti.

Lefkoşa'ya yaptığı ziyarette Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Miçotakis, uluslararası hukukun Yunanistan'dan yana olduğunu savundu.

Diplomasi kurallarının dışındaki söylemleri bir kenara bırakacaklarını kaydeden Miçotakis, "Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve iletişim kanallarını her zaman açık tutarak daha sakin sulara geri döneceğimize inanıyorum. Benim görüşüm, bu kanalların en zor zamanlarda bile asla kapanmamaları gerektiği yönünde olmuştur" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilere verdiği demeçte, "Önümde dürüst bir politikacı olmadığı sürece onlarla bir daha görüşmeyeceğimizi söylemiştik. Bundan daha net, daha açık bir yanıt olamaz. Dolayısıyla Yunanistan bundan sonra kendi başının çaresine bakabilir" ifadelerini kullanmıştı.