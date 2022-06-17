Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan başının çaresine baksın" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- "(Yunanistan) Sürece yönelik tepkileri ortaya koydum. Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi. Yunanistan'la toplantı yapmayacağımızı söyledik. Bundan sonra başının çaresine baksın. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan daha net bir rest olmaz. Böylece Yunanistan başının çaresine baksın.
- Video konferans ile Sayın Biden’ın da davetiyle liderler olarak yapacağız. Yaklaşık 3’er dakikalık birer tebliğimiz olacak. İklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımız bu görüşmede anlatacağız.
- Çarşamba günü Veliaht Prens Selman'ı Külliye'de kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız."