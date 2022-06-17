Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği belirtildi.

AFP'ye konuşan bir üst düzey Türk yetkili Suudi Prensin 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nisan ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve Muhammed bin Selman ile Cidde'de bir araya gelmişti.

Muhammed bin Selman'ın ziyareti, Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyareti olacak.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyaretinden kısa bir süre önce Türkiye'de 26 sanıklı Cemal Kaşıkçı cinayeti davası Suudi Arabistan'a devredilmişti.