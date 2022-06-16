Biden'ın ziyareti öncesi ABD'de Suudi Arabistan hamlesi: Sokağın ismi değiştirildi

ABD’nin başkenti Washington’da yer alan Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin önündeki sokağın ismi "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirildi. ABD Başkenti Joe Biden'ın gelecek ay Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek fiili hükümdar Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile görüşmesi bekleniyor.

Sokağın adının değiştirildiği törende, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz adına bir açıklama okundu.

Açıklamada Biden'a hitap edildi

Yapılan açıklamada, “Bugün bu mutlu ama çok ciddi vesileyle iki mesajım var. İlk mesajım Cemal’e. Sevgili Cemal, savunurken hayatını kaybettiğin fikir ve değerlerin dünya çapında destek görmeye ve yayılmaya devam ediyor. kinci mesajım Başkan Joe Biden’a. Bay Biden, yakında Suudi Arabistan’ı Başkan Joe Biden’a. Bay Biden, yakında Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceksiniz, burada Cemal’in kalpsiz cellatı ile görüşeceksiniz, kendinize de Cemal’e de saygısızlık edeceksiniz. Sayın Başkan, ahlaki otoritenizi kaybetmemenizi veya bu iğrenç suçu görmezden gelmemenizi rica ediyorum. Bu vahşi suçun tüm faillerini adalete teslim etme yemininizi tutmalısınız. Ayrıca Suudi hapishanelerinde çürüyen yüzlerce siyasi mahkumu ve baskıcı bir rejim altında son derece acı çeken Cemal gibi acımasız baskının kurbanlarını da sorun” denildi.

Ne olmuştu?

The Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı’yı Riyad’dan gönderilen bir ekibin öldürdüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a "parya" demiş, ülke yöneticileri ve özellikle Muhammed bin Salman ile görüşmeyeceğini söylemişti. Beyaz Saray'dan bu hafta yapılan resmi açıklamada, Biden'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği açıklandı.