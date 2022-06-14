ABD basını tarihini açıkladı: Biden Suudi Arabistan'a gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ziyaretinin gerçekleşeceği tarih Beyaz Saray tarafından açıklanmadı. ABD basınının odağındaki en önemli maddelerden biri olan Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti için bir tarih daha ortaya atıldı.

Çıkan haberlere göre, Biden'ın ziyareti Temmuz ortasında gerçekleşecek. Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin Haziran ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenmiş, ardından Madrid'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'nden sonra gerçekleşeceği belirtilmişti.

NBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden 15-16 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edip, ülkenin fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile görüşecek. Beyaz Saray NBC'nin haberiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre dün yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin bir gezi planladığını ancak nihai bir kararın olmadığını söyledi.