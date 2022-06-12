Biden: Suudi Arabistan ziyareti enerjiden daha fazlasına odaklanacak

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan ziyaretine daha karar verilmediğini, ancak ziyaret gerçekleşirse görüşmelerin enerji konusundan daha fazla odaklanacağını söyledi. ABD basınında çıkan haberlere göreyse, Biden yakın zamanda Suudi Arabistan ziyaretinin tarihini yakın zamanda açıklayacak.

Bloomberg'in haberine göre, Joe Biden'ın planı Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan bir Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle de görüşmek. Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretiyse dış politikada önceliklerin değiştiğinin bir göstergesi. Biden daha önce yaptığı açıklamalarda, 2018'de Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudi Arabistan ve Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile hiçbir koşulda görüşmeyi planlamadığını söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Devletleri Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yapılacak herhangi bir gezinin bölgesel güvenlik konusunda "daha büyük bir toplantı" için olacağını söyledi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Beyaz Saray yarın erken saatlerde Suudi Arabistan gezisinin detaylarını açıklayacak. WSJ, gündemin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir görüşmeyi içerdiğini belirterek, Biden'ın ayrıca İsrail'i de ziyaret edeceğini söyledi.