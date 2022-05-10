Yunanistan: ABD'yi Dedeağaç'ta istiyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias milletvekillerine verdiği demeçte, Atina'nın Yunanistan'da ve özellikle ülkenin kuzeyinde ABD askeri varlığını özellikle istediğini çünkü bunun ulusal çıkarlara hizmet ettiğini savundu.

Yunanistan ile ABD arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MDCA) hakkında parlamentoda düzenlenen bir tartışmada konuşan Dendias, anlaşmanın bir yıldan beşe çıkarılmasının Atina'nın girişimiyle kabul edildiğini, hatta bu sürenin kendi istekleriyle bir yıl daha uzatıldığını ifade etti.

Dendias sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşmanın 10 yıl olmasını bile düşündük, bunu saklamayacağım. Trakya'da bir ABD varlığını istedik ve hala istiyoruz. ABD'nin Dedeağaç'ta askeri varlığını istiyoruz."