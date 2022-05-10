ABD istihbaratı: Donbas geçici hedef

Bloomberg'in haberine göre ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines senatörlere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ordusunu doğu Ukrayna'ya odaklama kararının "insiyatifi yeniden kazanmak için geçici bir değişim" olabileceğini söyledi. Haines, "Putin'in Ukrayna'da uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını ve Donbas bölgesinin ötesinde hedeflere ulaşma niyetinde olduğunu değerlendiriyoruz" iddiasında bulunurken, Putin'in ilk etapta Transdinyester'e bir hat çekmek istediğini dile getirdi. Son olarak Haines, ilerleyen süreçte Rusya'nın "beklenmedik" kararlar alabileceği uyarısında bulundu.

Senato'da konuşan bir diğer isim istihbaratçı Korgeneral Scott Berrier ise, "Bu savaş ve sonuçları Rus konvansiyonel gücünü yavaş yavaş zayıflatırken, Rusya muhtemelen Batı'ya sinyal vermek ve gücünü göstermek için nükleer caydırıcılığına giderek daha fazla güvenecek" diye konuştu. Berrier'in "ABD'nin düşüşte olan bir güç olduğu algısı, Rusya'nın daha cesur hamlelere girişmesine yol açabilir" sözleri dikkat çekti.