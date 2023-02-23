Yunanistan ABD'nin talebine karşın Ukrayna'ya S-300'leri vermeyecek

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos bugün basına yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin bu yöndeki taleplerine rağmen Ukrayna'ya S-300 hava savunma füze sistemi tedarik etmeyeceğini, aksi takdirde bunun Yunanistan'ın savunmasını zayıflatacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta başlarında Yunanistan'a yaptığı son ziyarette Ukrayna'ya S-300 sistemleri de dahil olmak üzere askeri teçhizat gönderilmesini talep edip etmediği sorulduğunda Panagiotopoulos, Washington'un zaten uzun süredir Atina'dan Ukrayna'ya S-300 sistemleri tedarik etmesini istediğini söyledi.

Bakan, "Ama biz bu talebi yerine getiremeyeceğimizi çünkü savunmamızı zayıflatacak hiçbir yardım sağlayamayacağımızı söyledik. S-300'ler oldukları yerde kalacak. Savunma sistemimizin herhangi bir şekilde zayıflamasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Hava savunma sistemleri için füzelerin teknik bakımının "kolay bir iş olmayacağını" söyleyen bakan, bunun tüm Sovyet üretimi silah sistemleri için geçerli olduğuna dikkat çekti. Panagiotopoulos, "Çünkü adalarda sadece S-300'ler değil, bazı kısa menzilli hava savunma sistemleri de konuşlandırılmış durumda. Bunlar piyade savaş araçları. Almanlardan daha modern ekipman almamız karşılığında elimizdeki 20 piyade savaş aracını Ukrayna'ya verdik." dedi.

Yunanistan, S-300 hava savunma füze sistemlerini Kıbrıs'tan satın almıştı. Söz konusu S-300'ler şu anda Girit'te konuşlanmış durumdalar.

Yunanistan'ın elinde çok sayıda eski SSCB menşeli askeri ekipman bulunurken, ABD, Yunanistan'a bu silahları ABD yapımı sistemlerle değiştirmesi konusunda baskı yapıyor.