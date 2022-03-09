Yunanistan: AB, doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı tedbir almalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB'den hızla artan doğalgaz fiyatlarına karşı tüketicilerin korunması için tedbir alınmasını istedi.

Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'e gönderdiği mektupta, AB'nin bu sorunla başa çıkmak adına verdiği çabaların yetersiz kaldığını belirtti.

Miçotakis, "Buradaki paradoks ne üretim kapasitesinin ne de doğalgaz tedarik zincirlerinin mevcut krizden etkilenmiş olmasıdır. Bu, nicelikle ilgili bir sorunumuz olmadığı, fiyatlarla ilgili bir sorunumuz olduğu anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin hemen tedbir alınmaması halinde bu artışın elektrik fiyatlarına da yansıyabileceğini kaydeden Miçotakis, "tavan fiyat, günlük azami fiyat artış sınırı, acil ihtiyaç durumlarında fiyat sabitlemesi, kâr marjı sınırlaması, sıvılaştırılmış doğalgaz taşınması için Çin ile iş birliğinin artırılmasını" içeren bir dizi tedbir önerdi.