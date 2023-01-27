Yunan Parlamentosu'nda Miçotakis hükümetine yönelik gensoru oylaması reddedildi

Yunan parlamentosu, telefon dinleme skandalıyla ilgili olarak hükümete yönelik gensoru önergesini reddetti.

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Yunan parlamentosunda bugün, telefon dinleme skandalıyla ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis hükümetine yönelik gensoru önergesi reddedildi.

Çarşamba günü, Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, Yunan hükümetine karşı gensoru önergesi sundu ve Başbakan Miçotakis'i hükümet yetkililerinin toplu telefon dinlemelerini organize etmekle suçladı.

Gensoru oylamasında, 143 milletvekili hükümete güvensizlik lehinde oy kullanırken, 156 milletvekili aleyhte oy kullandı.

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Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'ye taşındı