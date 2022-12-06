Yunanistan'daki dinleme skandalı AİHM'ye taşındı

Yunanistan'da muhalefet partisi Değişim Hareketi'nin (KINAL) Genel Başkanı Nikos Andrulakis'in, dinleme skandalı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurduğu bildirildi.

KINAL tarafından yapılan açıklamada, Andrulakis'in, Yunan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) dinlendiğinin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından da teyit edildiğine dikkat çekilerek, buna rağmen Andrulakis'e neden dinlendiğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığı ve söz konusu dinlemenin yasa dışı olduğunu savunmak için imkan verilmediği ifade edildi.

Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği belirtilen açıklamada, Andrulakis'in dinleme skandalına ilişkin dün, AİHM'e başvurduğu ifade edildi. (AA)