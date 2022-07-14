Yunan adası açıklarında düşen yangın sondürme helikopterinde 2 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistanlı yetkililer Çarşamba günü yapılan açıklamada, Sisam adasında orman yangınıyla mücadele eden bir helikopterin denize düşmesi sonucu iki helikopter mürettebatının hayatını kaybettiğini söyledi.

Bir Sahil Güvenlik sözcüsü Associated Press'e verdiği demeçte, bir Rumen uyruklu ve bir Yunan irtibat subayı kazada hayatını kaybederken, iki Moldova uyruklu mürettebatın sağ kurtulduğunu açıkladı.

Ukrayna'dan itfaiye operasyonları için kiralanan Sovyet döneminden kalma Mi-8 helikopteri, Samos'tan 16.39'da havalanmış ve saat 17.55'te düşmüştü.

İki köy tahliye edildi

Öte yandan Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple öğleden sonra çıkan yangının Limniona ve Palaiohori köylerine ilerlemesi nedeniyle bu iki köyün tahliye edilmesi için talimat verildi.

Yangın, şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınamazken, havadan söndürme çalışmaları da havanın kararmasıyla sona erdi.