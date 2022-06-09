Yükseliş sürüyor: Avro, dolar ve altında son durum

Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. Dolar, dün 17 TL seviyesini aşmıştı. Dolar bugün erken saatlerde, piyasalarda 17,20 TL üzerinden işlem görüyor.
Avro kuru ise yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Erken saatlerde 18,59 TL seviyesini gören avro, 18,45 TL seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Avroya karşı TL bu hafta içerisinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.
Altının gramı ise 1.023,90 TL seviyelerinde.
Avrupa'da faiz artırımı gündemde, ABD yarın enflasyonu açıklayacak
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı toplantıda faiz artırımı kararı alınabileceği belirtiliyor. ECB'nin ayrıca varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurması bekleniyor.
Ayrıca ABD'de yarın enflasyon verileri açıklanacak.