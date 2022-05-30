Yükselen kiralar tahliye davalarının sayısını katladı

Son ayların değişmeyen tartışma konusu yüksek kiralar... Özellikle ev kiralarında yaşanan artış, kiracıları mağdur ediyor. Kiraların yükseldiğini gören çoğu ev sahibi de kontratların da dışına çıkacak şekilde daha yüksek kira geliri elde etmek için ya kiracının çıkmasını istiyor ya ödeyemeyeceği bir tutar talep edebiliyor. Tartışmanın sonu mahkemede bitebiliyor.

Ancak tahliye davalarıyla ilgili de adliyelerde sancılı bir süreç yaşanıyor. Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre konut veya iş yeri kiralarının normal seyrettiği süreçte açılan tahliye davalarında ortalama 1-2 ay sonrasına duruşma günü alınabiliyordu. Ancak şimdilerde bu süre 7-8 ayı bulabiliyor.

Avukat Şenay Karabulut yaşananları şu sözlerle anlatıyor:

“Tahliye davalarında müthiş bir artış var. 6 ay öncesine göre yaşanan artış yüzde 200-300’ler seviyesinde. Benim çalıştığım hukuk bürosunda tahliye davaları 4’e 5’e katlanmış durumda. Durum böyle olunca bu davaların sonuçlanması da 3-4 yılı bulabiliyor.”