Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Kurum, "Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Salda Gölü'ne plaj iddialarına ilişkin de "Biz bu yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz" diyen Kurum, "Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar" iddiasında bulundu.