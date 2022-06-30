Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Adıyaman’da, yapımı devam eden inşaatın 6.katından aşağıya düşen işçi ağır yaralandı.

Haber Merkezi

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı yakınlarında yapımı devam eden bir binanın 6.katında bulunan 40 yaşındaki inşaat işçisi Aziz E., dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Aziz E’nin yardımına koşan iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aziz E’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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