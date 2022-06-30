Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbara göre, İstanbul'daki Halkalı Yeni Havalimanı Şantiyesi'nde çalışan inşaat işçilerinin çalışma koşullarına itiraz etmelerine rağmen mağduriyetleri devam ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kolin-Kalyon-Cengiz inşaat ortaklığında yapımı süren Halkalı Yeni Havalimanı metro şantiyesi projesinde çalışan inşaat işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı’nı arayarak yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. Olimpiyat yerleşkesinde kalan işçiler, insani olmayan kamp koşullarında, tahtakurularının içinde barınmaya çalıştıklarını ve üstelik durumu İdari İşler Müdürlüğü'ne ilettiklerini, buna rağmen 1 yıldır aynı koşullarda kaldıklarını belirtti.

Mesaileri eksik yatırılıyor

Karşılaştıkları sorunların bununla sınırlı kalmadığını ileten işçiler, Pazar günü mesailerinin yasal olarak 2 gün olarak hesaplanması gerekirken, 1,5 güne çekildiğini ancak buna rağmen 1 gün üzerinden hesaplama yapıldığını aktardı.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’na ulaşan işçiler insan sağlığına uygun olmayan koşulları kabul etmediklerini belirtti.

📢İstanbul Havalimanı metro inşaatında işçilerin yataklarını tahtakuruları bastı!



🔴Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’na ulaşan işçiler, insan sağlığına uygun olmayan koşulları kabul etmediklerini belirttiler.



👇🏼https://t.co/srqtYZwhsQ pic.twitter.com/7LkhvDr5MY — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) June 30, 2022

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