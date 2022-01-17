Yüksekova'da bir asker yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir asker yaşamını yitirdi. Valilikten yapılan açıklamada askerin 'el bombasının kazara patlaması sonucu' yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki üs bölgesinde bir asker yaşamını yitirdi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken üs bölgesinde el bombasının kazara patlaması sonucu Şehit olan J. Uzm. Çvş Ayberk Soyutemiz ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı" denildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle askerin cenazesi helikopter ve karayoluyla alınamadı. Köylülerin desteğiyle uzun uğraşlar sonucu üs bölgesinden alınan Soyutemiz'in cenazesi memleketi Kırşehir’e gönderildi.

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