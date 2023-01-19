"Yüksek Seçim Kurulu 'Erdoğan üçüncü kez aday olabilir' kararı verdi galiba"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olabileceğine yönelik karar verdiğini düşündüğünü ifade etti.

Ataklı, “YSK’nın yeni yönetimi ortaya çıkıyor, buraya yeni seçilenler sanıyorum Anayasa’yı eğip büküp ‘Evet Erdoğan aday olabilir’ kararı verecekler” öngörüsünde bulundu.

Can Ataklı’nın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

''Seçim tarihi üzerine tartışmalar sanki sona geliyor gibi. Önce AKP kulislerinden “Seçimin bir parça öne çekileceği” haberleri çıktı biliyorsunuz. Ama temelde bunun amacı Erdoğan’ı “Üçüncü kez aday olamaz” tartışmasından uzak tutmaktı. Muhalefetin “Biz her an hazırız” sözlerinden yola çıkarak “Nasıl olsa destek verirler” diye düşündüler belki de. Ancak elbette muhalefet de aptal değil, oyunu görünce “Erkene çekeriz ama o zaman nisandan önce yapalım seçimi, yani eski sistemle” dediler.

Erdoğan ve kurmayları uzun süre karar veremediler. Ancak şimdi karar verilmiş gibi görünüyor, Meclis kararı olmazsa Erdoğan cumhurbaşkanı yetkisi ile seçim kararı alacak ve seçimi öne çekecek. Şimdilik söylenen tarih 14 Mayıs. Ama bana göre daha da erkene çekilebilir.

İktidarın seçimi öne çekmek istemesinin tek nedeni var: Ekonomiyi batırdılar, şimdi bazı çakma önlemlerle durumu kurtarmaya ve para basarak şikayetleri ötelemeye çalışıyorlar. Ama bu durumu hazirana kadar idare edemezler. Seçim nisan öncesi hariç ne kadar erken olursa “Paraya kavuştuk” sanan halkın oyları o kadar alınabilir.

Tabii burada bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Demek ki Erdoğan erkene alınacak seçimde aday olabileceğinin garantisini Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) almış. YSK’nın yeni yönetimi ortaya çıkıyor, buraya yeni seçilenler sanıyorum Anayasa’yı eğip büküp “Evet Erdoğan aday olabilir” kararı verecekler. Erdoğan kazanırsa onlar için sorun yok. Ama muhalefet böyle bir oldu bittiye karşılık seçimden sonra “gerekeni yapacağını” net biçimde dile getirmelidir.''