AKP'nin oy için pazarlık yaptığı partiyi açıkladı: 'O kadar zor durumdaki Erdoğan...'

CHP'li vekil Muharrem Erkek, AKP'nin oy için Hüda-Par ile pazarlık yaptığını öne sürdü.

Haber Merkezi

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek Halk TV'de Sözüm Var programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"O kadar zor durumdaki Erdoğan, biliyorsunuz Hüda-Par Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı. Yargıtay'da şu an çok enteresan şeyler oluyor. Yargıtay, Ceza Genel Kurulu'na bazı dosyaları gönderiliyor. 10 yıl önce kesinleşmiş dosyaları, Hizbullah militanlarının dosyalarını gönderiliyor. Bunları bozun, bir daha bakın diyorlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı işi gücü bırakmış bununla uğraşıyor. Neden? Oy desteği alabilmek için" dedi.

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