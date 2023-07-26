Yüksek kiraya yeni düzenleme yolda: Hapis cezası geliyor

Piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla "haksız kazanç elde edenlere" hapis cezası verilmesi gündemde. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanması planlanıyor. Buna göre, bir yıldan 3 yıla kadar hapisle soruşturma, dava açılabilecek.

Sabah'ın haberine göre, haklarında 3 yılla soruşturma açılan fırsatçı ev sahipleri, mahkemenin takdiriyle tutuklu da yargılanabilecek. Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.

Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalarsa 1 Eylül itibarıyla arabuluculuk sürecine tabi olacak.

Habere göre büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilmesine yönelik çalışma yapılacağı da söyleniyor.