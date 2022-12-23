Yüksek kiralar nedeniyle afet bölgesindeki evlerine geri döndüler

Trabzon'da Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkisinde 21 Kasım 2009'da toprak ve taş kütlelerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu Turan Kurt (58) ve eşi Ayşe Kurt (55) hayatını kaybetti, bazı evlerde hasar oluştu. Kaya düşmeleri süren alan 2013 yılında ‘afet bölgesi’ ilan edildi.

DHA'nın haberine göre, aynı bölgede 2016 yılında ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev ve 1 işyeri de hasar gördü. Heyelan sonucunda Deliklitaş mevkiinde yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tespit edilince 10 ev tahliye edildi.

'Tehlike içinde yaşıyoruz'

Tahliye edilen ailelere yalnızca bir defaya mahsus "kira desteği" verildi. Bu nedenle aileler, kira bedellerine zam gelmesinin ardından yeniden döndüğü evlerinde kalmaya başladı. Yamaçtaki kaya nedeniyle ıslah çalışması yapılacağı için kira yardımıyla evlerinden çıktıklarını söyleyen Ayşe Güler, şunları ifade etti:

"Bir çözüm bulunamadı, bunaldık biz de. Bu kadar kaya geldi, ölülerimiz oldu ama kalıcı çözüm bulunamadı. Buradaki kayalar alınacak denildi. Kira yardımı yapıldı bize, kiraya çıktık. Sonra gelişme olmayınca mecbur evlerimize geri dönmek zorunda kaldık. Burada bir sürü aile var. Tehlike içinde yaşıyoruz."

Mahallede arazisi bulunan Haydar Usta ise "Bu kaya yıllardır burada tehlike arz ediyor. İnsanlar kaya düşecek endişesi ile tedirgin yaşamaya devam ediyor. Kiracılar için 5 bin liralık bir defaya mahsus olmak kaydıyla, kira yardımı yapılmıştı" diye konuştu.

AFAD ise heyelan riskine karşı önlem alınmasına ilişkin ise teknik raporların hazırlandığını belirtti.