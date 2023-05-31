Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geliyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam bekleniyor.

Halk TV'den Olcak Aydilek'in yazısına göre, TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 15-20 aralığında zam yapmak üzere çalışmalara başladı. Bu çalışmanın kabinenin oluşmasının ardından yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sunulması ve zammın, kısa sürede uygulamaya girmesi bekleniyor.

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 30 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı.

TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl Ocak ayında yüzde 15 zam yaptı. Zamla birlikte İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye çıktı.

Zam dalgasına köprü ve otoyollar da dahil olacak

Aydilek Ankara'da, kısa süre içinde zam dalgasına devletin işlettiği köprü ve otoyolların da dahil olacağının konuşulduğunu da duyurdu. Yazıya göre Karayolları Genel Müdürlüğü, genelde yılın başında geçiş ücretlerini artırırdı. Bu yıl, zam yapmadı. Seçimin tamamlanmasıyla birlikte zammın önü de açıldı.