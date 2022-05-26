Yüksek ev kiralarına karşı 'şikayet hattı' oluşturulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı’ndan bürokratlar bir araya gelerek yüksek konut kiralarını görüşmüştü. Bakan Kurum, çalışmalarının bir hafta on gün içinde bitirileceğini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söylemişti.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, çalışmayla TÜİK’in aylık enflasyon hesabıyla belirlenen ve kiralara yapılabilecek azami zammı belirleyen oranların aşılmaması esas olacak. Çalışmanın detayları şöyle: