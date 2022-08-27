Yük treninin çarptığı futbolcu yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta saat 02.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki tren yolunda meydana gelen kazada Karabük istikametine giden yük treni 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu’na çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri incelemesinin ardından Aytunç Topaloğlu’nun cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Zonguldakspor alt yapısında futbol kariyerine başlayan Aytunç Topaloğlu; Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediyespor ve Çaydeğirmeni Belediyespor'da futbol oynadı. (İHA)