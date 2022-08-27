Beşiktaş amigosu öldürülmüştü: Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı (43) bir kişinin silahlı saldırısına uğramış ve yaşamını yitirmişti.

Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde Seyit Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada saldırganın elinde silahla geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin korku içinde sağa sola kaçtıkları anlar kaydedildi. (İHA)