Yük asansörünün halatı koptu: 5 yaralı

İstanbul Beyoğlu Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin deposunda depoya yük indirmek için kullanılan bina girişindeki asansörün halatı hareket halindeyken koptu.

Zemine çakılan asansörde bulunan 3 kişiyle, asansörden yük indirmek için aşağıda bekleyen 2 kişi, halatın kopmasının ardından içi kozmetik malzeme dolu varillerin devrilmesi sonucu yaralandı. Depodakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince variller yerden kaldırılırken yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)