YTÜ'de gericilerden tekbirli yürüyüş girişimi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sanat Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Uğur Kutay, bir öğrencinin verdiği dilekçe ile "dini değerlere hakaret" soruşturması ile karşı karşıya kalmıştı.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın sosyal medyada dilekçeyi paylaşması üzerine başlayan tartışmalar İhsan Şenocak, Bedri Gencer gibi tarikatlara yakınlıklarıyla bilinen isimler tarafından köpürtüldü.

Öğrenciler Kutay'a desteklerini açıklarken kendilerine İslami Kulüpler Kolektifi diyen bir grup cuma namazı ardından üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde yer alan camide cemaati toplayarak yürüyüş yapmaya çalıştı.

Eylemlerinin "barışçıl gösteri" olduğunu ve bunun bir anayasal hak olduğunu söyleyen güruh akademisyene karşı kışkırtıcı söylemlerde bulundu. Video almaya çalışan öğrenciyi engellemeye çalışan ve öğrenci kimliği soran güvenliğin tekbir atarak yürümeye çalışıp taşkınlık çıkaran güruha aynı muameleyi yapmaması dikkat çekti.

Öte yandan güvenlik ile gerici güruh arasında geçen "Yarın bu hocaya sahip çıkanlar gelecek buraya, sonra yanıma geleceksiniz abi bunlar ne konuşuyor diye, gözünüzü seveyim anlayın" diyaloğu dikkat çekti.

YTÜ Öğrencileri, hocalarının yanında olduklarını ilan ederken anayasanın temel maddelerinden biri olan "laiklik" ilkesine sahip çıktıklarını duyurdular.