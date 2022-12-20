YTÜ öğrencileri soruşturma açılan öğretim görevlisi Kutay için eylem yaptı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyesi Uğur Kutay hakkında ‘dini değerlere hakaret’ ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına karşı okulda protesto düzenledi.

soL - İstanbul

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi ve BirGün yazarı Uğur Kutay hakkında ‘dini değerlere hakaret’ ettiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

YTÜ, öğrencileri, Kutay'a destek olmak amacıyla okulda protesto düzenledi.

Protesto sırasında güvenlik görevlilerinin öğrencileri tehdit ettiği görüldü.

Eylemin ardından Whatsapp gruplarından yapılan çağrı ile gerici bir grubun okula geldiği öğrenildi. Güvenlik görevlilerinin dışarıdan gelen gerici gruba hiçbir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

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Gericilerin hedef gösterdiği YTÜ öğretim görevlisi Kutay'a soruşturma

 