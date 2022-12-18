Gericilerin hedef gösterdiği YTÜ öğretim görevlisi Kutay'a soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Dr. Uğur Kutay’a 5 Aralık Pazartesi günü verdiği “senaryo yazımı” dersindeki konuşması nedeniyle YTÜ tarafından da soruşturma açılmıştı. Birkaç öğrencinin rektörlüğe verdiği dilekçeden sonra üniversite yönetimi, Kutay’ın verdiği dersler elinden alınmıştı.

Üniversitedeki soruşturmanın ardından geçen Cuma günü camiye namaza gelen bir grup, okul içinde tekbir getirerek Uğur Kutay'ı hedef gösterip yürüyüş gerçekleştirmişti.

BirGün'de yer alan habere göre 9 Aralık Cuma günü Kutay hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bugün ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay hakkında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.