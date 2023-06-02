Yeşil Sol Parti (YSP) gerçekleştirdiği toplantıda parti grup yönetimini belirledi.
Toplantı kapsamında YSP'nin Meclis başkanı adayı da belirlendi.
YSP, Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek.
Haber Merkezi
YSP'nin Meclis başkanı adayı belirlendi
YSP, Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç gösterilecek.
Haber Merkezi
Yeşil Sol Parti (YSP) gerçekleştirdiği toplantıda parti grup yönetimini belirledi.
Toplantı kapsamında YSP'nin Meclis başkanı adayı da belirlendi.
YSP, Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek.