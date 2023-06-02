YSP'nin Meclis başkanı adayı belirlendi

YSP, Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç gösterilecek.

Haber Merkezi

Yeşil Sol Parti (YSP) gerçekleştirdiği toplantıda parti grup yönetimini belirledi.

Toplantı kapsamında YSP'nin Meclis başkanı adayı da belirlendi.

YSP, Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek.

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