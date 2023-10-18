YSP'li Heval Bozdağ hakkında fezleke hazırlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "örgüt üyesi" olduklarını öne sürdüğü iki kişinin Yeşil Sol Parti (YSP) Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ’ın aracı ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandıklarını açıklamıştı. Partiden yapılan açıklamada Yerlikaya'nın iddiaları yalanlanmıştı.

Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozdağ hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla düzenlenen fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen iki şahsın Ankara’dan Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YSP'den açıklama: Bakan algı operasyonu yapıyor

Yeşil Sol Parti'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

“İçişleri Bakanı gerçekleri saptırarak algı operasyonu yapıyor. Gözaltına alınanlar Gençlik Meclisimizin (Ronahi Tunç) ve Parti Meclisimizin (Hazal Karabey) üyesidir. Kongre çalışmalarımız için Heval Bozdağ vekilimizle birlikte Ankara’dan Ağrı’ya gitmişlerdir. Gözaltına alındıklarında arkadaşlarımız bu durumu açıklamışlardır. Adliyedeki ifadelerinden sonra önce serbest bırakılmışlar, ancak ısrarla Adliyede tutulmuşlardır. Daha sonra da itiraz üzerine ve beyanlarına rağmen haksız yere tutuklanmışlardır. İçişleri Bakanının açıklaması yargıya müdahaledir ve algı operasyonudur. Bu hukuksuzluğu kınıyoruz.”