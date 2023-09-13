YSP: Türkiye'deki darbelerin temel nedeni Kürt meselesidir

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek dün 12 Eylül darbesinin 43. yıldönümünde TBMM'de düzenlediği basın açıklamasında ülkedeki darbelerin temel nedeninin Kürt meselesi olduğunu söyledi.

Çiftyürek'in açıklamasına ilişkin basın bülteninin başlığı "Sinan Çiftyürek: Darbelerin temel nedeni Kürt meselesidir" oldu.

Bültende şu ifadeler yer aldı:

"Çiftyürek yaptığı açıklamada Türkiye'de askeri darbelerin dayanağının Kürt sorunundaki gelişmelerle ve devletin bu soruna yönelik çözümsüzlük dayatan politikalarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinin dört temel dayanağının olduğunu belirten Çiftyürek; birinci nedenin Kürt ulusal-demokratik mücadelesindeki uyanış olduğunu, bu mücadelenin demokratik bir biçimde devam ederken Devletin buna dahi tahammül edemeyerek darbeyi devreye soktuğu belirtti. Sinan Çiftyürek ikinci neden olarak yükselen emek hareketinin Türk sermaye kesimleri açısından tehdit olarak algılanarak bu hareketin ezilmesi yönündeki eğilimin olduğunu; üçüncü nedenin 24 Ocak neo-liberal politikaların Türkiye özelinde uygulanmasının zemininin oluşturulması olduğu ifade etti. Son olarak dördüncü nedenin ise Sovyetlerin sıcak denizlere açılmasının önüne geçmek için ABD tarafından Yeşik Kuşak projesi olduğunu söyleyen Çiftyürek, 12 Eylül darbesinin ekonomik ve sosyal uygulayıcısının esas olarak AK Parti olduğunu belirti.

Sinan Çiftyürek basın açıklamasını; askeri darbelerin hiçbir sorunu çözmediğini, aksine daha da ağırlaştırdığını, Kürt meselesinin barışçıl-demokratik seçenek dışında hiçbir çözümünün olmadığını, bu kapsamda Yeşil Sol Parti grubu olarak Meclisin açılmasıyla birlikte, demokratik bir anayasal çerçevede kalıcı olarak çözülmesi için görüşlerini Meclise taşıyacaklarını belirterek bitirdi."

Öte yandan dün Yeşil Sol Parti'nin 10-11 Eylül tarihlerinde düzenlediği konferansın sonuç bildirgesi dün yayımlanmış, bildirgede "Bölgenin ve ülkenin son kırk yılının başat belirleyeni Kürt meselesidir" denilmişti.