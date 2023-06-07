YSP milletvekili adayıyken tutuklanan Meryem Yıldırım tahliye edildi

Eskişehir’de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeşil Sol Parti İzmir milletvekili adayı Meryem Yıldırım avukatının itirazı sonucu tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Yeşil Sol Parti'den 14 Mayıs seçimlerinde İzmir milletvekili adayı olan ve 31 Mayıs'ta tutuklanan Meryem Yıldırım, avukatının itirazı sonucu tahliye edildi.

Eskişehir merkezli bir soruşturma kapsamında 30 Nisan'da gözaltına alınan ve ev hapsi cezası ile serbest bırakılan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İzmir Milletvekili Adayı Meryem Yıldırım tutuklanmıştı.