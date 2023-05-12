YSK’ye 'İnce’ye verilen oylar geçersiz sayılsın' başvurusu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

T24'te yer alan habere göre, eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, YSK’ya başvuruda bulunarak, seçimlerde İnce’ye verilecek oyların geçersiz sayılmasını talep etti. Kazan tarafından YSK’ya verilen dilekçede, Cumhurbaşkanı aday listelerinin 31 Mart günü kesinleştiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Seçim Yasasına göre ilk oylama öncesi meydana gelecek eksiklikler nedeniyle listenin değişmeyeceği anımsatıldı. Buna göre İnce’nin adının oy pusulasından çıkarılamayacağına değinilen dilekçede, istifanın tek taraflı bir irade beyanı olduğu ve kabule bağlı olmadığı kaydedildi.

'Oylar geçersiz sayılmalı'

Dilekçede, oy pusulasında değişiklik yapılamadığı için istifa etmiş adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alması durumunda dahi Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği anlatılarak, “Bu hukuksal gerçek, oylama öncesi istifa etmiş bir adaya verilen oyların asla geçerli sayılamayacağını gösterir. Dolayısıyla 14 Mayıs günü yapılacak ilk seçimde yüzde 50+1’in doğru ve sağlıklı belirlenerek, tartışma ve itirazlara yol açılmaması için istifasını açıklamış olan İnce’ye yurtdışında ve yurt içinde verilen/verilecek olan oyların geçerli sayılamayacağına karar verilmesi gerektiği” ifade edildi.