YSK'nin seçime ilişkin kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen devlet görevlilerinin 16 Mart’a kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi.

YSK, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı ve aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 17.00'ye kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine yönelik kararı canlı yayında imzalamış, karar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

Resmi Gazete'de tebliğ edilen YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, milletvekili adayı olmak için istifa etmesi gereken kamu görevlilerinin mesleklerine yer verildi. Anayasa'nın 76. maddesinin hatırlatıldığı kararda, kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının "görevlerinden çekilmedikçe" aday olamayacağı hatırlatıldı.