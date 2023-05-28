YSK'nin kesin sonuçları ilan edeceği tarih belli oldu

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin kesin sonucunun bugün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından ilan edilmesi bekleniyor.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, milletvekili seçimlerine ilişkin olağanüstü itirazlarla birlikte dört aşamalı bir itiraz süreci yürütülüyor. Milletvekili seçimine ilişkin ilçe seçim kurulları 16 Mayıs tarihine kadar itirazları topladı. Ardından itirazları 19 Mayıs tarihine kadar il seçim kurulları toplayarak, görüşüp karara bağladı. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il seçim kurulları kararlarına karşı itirazları 24 Mayıs saat 17.00’ye kadar kabul etti.

İtiraz sürecinin dördüncü aşamasında ise YSK var. Önceki seçimlerde olduğu gibi ve 298. Sayılı Yasa’nın 130. maddesinde belirtilen süreler uyarınca, seçime dair olağanüstü itiraz süreç yürütülüyor. Bu süre, 21 Mayıs Pazar günü başladı ve 7 günlük bir süreç var. 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar olağanüstü itirazlar YSK’ya yapılabilecek. İtiraz sürecinin sona ermesiyle birlikte YSK, yapılan tüm itirazları karara bağlamak için toplanacak. Böylece, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin sonrasına kalacak.

28’inci dönem parlamentosu, YSK’nin kesin sonuçları ilan etmesinden sonraki 3’üncü gün saat 14.00’te yemin için toplanacak. Sandık kurullarının kararları ile tutanaklarına karşı sırasıyla, ilçe, il ve YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor.