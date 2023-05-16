YSK'den yurt dışında oy verme süresine ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin 20-24 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, alınan kararı düzenlenen basın toplantısında "ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme süresini uzattık" ifadeleriyle duyurdu

Oy verme işlemi söz konusu ülkelerde iki güne düşürülmüş ve CHP sürenin iki günden beş güne çıkarılması için YSK’ya başvuru yapmıştı.

Karar sonrası Türk vatandaşları seçimin ikinci turu için beş gün boyunca oy kullanabilecek.