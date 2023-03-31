YSK'den seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama

YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığı bildirildi.

YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."