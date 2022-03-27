YSK’den seçim ihalesi: Mürekkepten kartuşa, mühür mumundan kendir ipine

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “ihtiyacı” doğrultusunda 23 Mart’ta iki farklı ihaleye çıktı. İhalelerde seçim malzemelerinin yer alması, “erken seçim” tartışmalarını yeniden akıllara getirdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, ilk ihale, yalnızca oy verme kabininden oluştu. Buna göre, 50 bini engelliler için olmak üzere toplam 250 bin oluklu mukavva oy verme kabini alınacak.

İkinci ihale ise “kırtasiye malzemesi” adıyla yayımlandı. 12 kalemden oluşan ihaleye göre, 250 bin adet ıstampa süngeri ve 500 bin şişe ıstampa mürekkebi, 500 bin adet mühür kartuşu, 500 bin çubuk mühür mumu, 35 bin yumak kendir ip alınacak. Kendir ip, oy sayımı sonrasında oyların doldurulduğu çuvalların kapatılması, mühür mumu ise bu çuvalların mühürlenmesinde kullanılıyor. Istampa sünger ve mürekkebi için teslim süresi 60, mühür kartuşu için 90 ve mühür mumu ile kendir ip için 180 gün teslim süresi belirlendi.

2018 yılıyla benzerlik

Bunların yanı sıra 8 bin rulo ambalaj bandı, 250 bin rulo selefon bant, 60 bin kutu ataş, 4 bin kutu toplu iğne, 1 milyon adet büyük dosya zarfı, 80 bin tüp sentetik yapıştırıcı ve 1 milyon adet mavi tükenmez kalem alınacak. Bu ürünlerin teslim süresi ise en fazla 60 gün olacak. İhale, 8 Nisan’da yapılacak.

Malzemelerin büyük çoğunluğunun 60 günde teslim edilmesinin istenmesi, Ankara kulislerinde “Baskın seçim hazırlığı mı?” sorusunu gündeme getirdi. YSK, 2018’de de seçimden yalnızca birkaç ay önce sadece mühür mumu için ihaleye çıkmıştı.