TKP Kadıköy’de seçime hazır: 'Bu ülkeyi işçiler yönetecek!'

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki halk buluşması bu akşam yapıldı. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Kadıköy’de de çalışma alanlarından milletvekili aday adayları belirlenmesi için yapılan toplantıda Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler bir konuşma yaptı.

TKP’nin önümüzdeki seçimlere ilişkin toplantılarının başladığını söyleyen Güler, Türkiye’de seçim atmosferine girilirken mevcut olan siyasi tablodan bahsettikten sonra TKP’nin ilkelerinin altını çizerek partinin bu süreçte işçi sınıfını ve emekçileri siyasete taşımayı öne çıkarttığını vurguladı.

'TKP seçim döneminde de ilkeleri yükseltecek'

TKP’nin olağan dönemlerde kritik başlıklarda yürüttüğü mücadeleyi, seçim sürecinde de devam ettireceğini belirten Aydemir Güler, savaş ortamında komünistlerin anti-emperyalizmi ve NATO karşıtlığını yükselteceğini anlattı. Avrupa Birliği sürecinin de bugünkü buğday üretemeyen Türkiye tablosuyla aynı resmin parçası olduğunu belirten Güler, TKP’nin sınıf ekseninden sonra gelen ikinci ilkesinin anti-emperyalizm olduğununun altını çizdi.

Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler

Aydemir Güler, TKP’nin üçüncü ilkesininse laiklik olduğunu yakın dönem tarihsel süreci hatırlatarak örneklerle açıkladı.

'AKP’siz AKP rejimi bir tuzaktır'

Seçim döneminin bu ilkeleri unutturduğunu, böyle olunca sol için de seçimlerin sadece koltuk hesabına indirgendiğini belirten Güler, TKP’nin bu ilkelerin önemini vurgulamaya devam edeceğini söyledi.

Güler, seçim siyasetinin “AKP’nin gitmesi”ne indirgenemeyeceğini, TKP’nin “AKP’siz AKP rejimi” tuzağı konusunda toplumu ve tüm çevreleri uyarmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye solunun öncelikle kendisine, üzerinde oturduğu tarihsel dayanaklara güvenmesi gerektiğini belirten Güler, Türkiye’de solun ayağa kalkması gerektiğini söyledi. TKP’nin seçim taktiklerinden ve son dönemde yürüttüğü ittifak çalışmalarından bahseden Aydemir Güler TKP’nin her türlü işbirliği ve ittifaka açık olduğunu ancak bunun ilkeler etrafında olduğu sürece kabul edilebilir olduğunu vurguladı.

🚩Kadıköy'de eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantı başladı! pic.twitter.com/bfEtpdQCd7 — TKP (@tkpninsesi) March 26, 2022

Konuşmasının ikinci bölümünde Kadıköy üzerine değerlendirmeler yapan Aydemir Güler, Kadıköy’ün son dönemde “solcu” olarak bilinmesinin, AKP döneminin bir ürünü olduğunu hatırlattı ve “AKP gittikten sonra” da sola ait değerlerin ayakta kalması için TKP’ye çok görev yüklediğini belirtti.

Kadıköy’ün son dönemde bir ticarethaneye, bir batakhaneye dönüştürülmeye doğru itildiğini söyleyen Güler, bu sürecin durdurulması ve Kadıköy’ün buna direnmesi gerektiğini ifade etti.

Milletvekili aday adaylarında işçi ağırlığı

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde yapılan toplantıda TKP’nin gelecek seçimlerde milletvekili adayı olacak adaylar duyurulurken, adaylar arasındaki işçi ve kadın sayısı dikkat çekti.

Toplu halde sahneye çıkan milletvekili aday adayları kendilerini tanıtarak neden aday olduklarını açıkladı. İlk söz alan emekli öğretim görevlisi Melike Efendioğulları, TKP’den aday olduğunu çünkü TKP’nin boyun eğmeyenlerin partisi olduğunu, gericiliğe ve emperyalizme karşı mücadeleyi ancak TKP’nin gerçekleştirebileceğini söyledi. Ardından konuşan öğretmen ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi çalışanı Merve Tokmakçıoğlu, Kadıköy’ün kültür sanat emekçilerinin dayanışma ve destek ağını oluşturmanın yanısıra, onların eylemliliğini de kapsamayı gözeten çalışmaların içinde olduklarını anlattı ve seçim sürecinde de bu dayanışmayı yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Daha sonra sırasıyla, müzisyen Murat Güner, gazeteci Etkin Kolbaşı, Kadıköy İşçi Evi gönüllüsü Tuluğ Ünlütürk, A101 işçisi Batuhan Günce, inşaat işçisi Halil İbrahim Yetmen, market işçisi Mustafa Yürüyen, kafe-bar işçisi Yavuz Mutlu, restoran işçisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) eski MYK üyesi Feti Bölükgiray, mağaza işçisi Raziye Deveci, hukuk öğrencisi Gülşen Babacan, lise öğrencisi Doğa Dirikan, avukat Zeynep Gülşen, Yeldeğirmeni Semt Evi gönüllüsü mühendis Fulya Girginer, Kadın Dayanışma Komitesi'nden mühendis Özlem Koç söz alarak kendilerini tanıtıp neden aday olduklarını açıkladılar. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan kültür sanat işçisi Berika Cansu ve Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Hande Gündoğdu’nun da mesajları okundu. Toplantı sırasında aday olmak için başvuru yapan Halide Başaran da söz aldı ve neden aday olmak istediğini söyledi.

Kadıköy İşçi Evi gönüllüsü Tuluğ Ünlütürk konuşmasında, Kadıköy’ün işçilerinin bu toplantıda olduğunu söyleyerek TKP’nin Kadıköy’de işçilerin hakları için örgütlenmelerini sağlayacağını vurguladı. Ünlütürk konuşmasını “Söz veriyoruz, emeğimizin ürünü olan herşeyi geri alacağız. Söz veriyoruz, bu ülkeyi işçiler yönetecek” diye tamamladı.