YSK'den cumhurbaşkanı adayları için radyo ve TV'lerde propaganda kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına, kendilerini tanıtmak ve programlarını, yapacakları işleri anlatmak için ilk ve son 10 gün, 10 dakikayı geçmemek kaydıyla iki kez konuşma hakkı verileceğine karar kıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; propaganda süresinin yarısını aşmamak üzere propagandalarının görüntülü olarak verilebileceğini ve suç teşkil edilecek görüntülere yer verilemeyeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarının TRT tarafından önceden duyurulacağı belirtildi.