'YSK'dan oy akışı kesilecek, SADAT kontrolünde gruplar sokağa çıkacak'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önüne gitmesine neden olan iddiayı köşesine taşıdı.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Bu senaryolardan en tehlikeli olan ve CHP’yi alarma geçirip bu hamleyi yapmaya yönelten ise şu:

Erken veya zamanında seçim akşamı Yüksek Seçim Kurulu’ndan veri akışı engellenecek. Sonra AK Parti lehine veriler kanalara iletilecek ve gece erken saatlerde iktidarın seçimi kazandığına dair TRT ve hükümete yakın kanallardan yayın yapılmaya başlanacak. Aynı anda sokaklarda SADAT kontrolündeki gruplar kutlamaya yapmaya başlayacak. O andan itibaren hiç kimse aksini iddia eden bir tutum takınamayacak, bir anlamda atı alan Üsküdar’ı geçecek.

Bu hikaye Ankara’da çokça dillendirilmeye başlayınca, her ne kadar “Bu kadarı da olmaz” diye düşünse de Kemal Kılıçdaroğlu SADAT’a dikkat çekmeye ve SADAT’ı gündeme getirmeye karar vermiş.

Baskının arkasında yatan motivasyon işte bu senaryo ve bu iddialar."