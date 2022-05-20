Tüzük esneyecek mi? AKP'de çok sayıda vekil topun ağzında

AKP'de üç dönem kuralı nedeniyle önümüzdeki seçimde Mustafa Şentop, Mahir Ünal, Hamza Dağ, Mehmet Muş ve Naci Bostancı gibi isimler topun ağzında.

Haber Merkezi

AKP’nin “bir kişi en fazla üç dönem milletvekili olabilir” şeklindeki tüzük maddesi seçim tartışmaları vesilesiyle bir kez daha gündemde.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'de 50'den fazla vekilin önümüzdeki seçimde bu kurala takılacağını belirterek Ali İhsan Yavuz'u ve şu isimleri örnek gösterdi:

"TBMM Başkanı Mustafa Şentop

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç.

Eski AKP Grup Başkanı Naci Bostancı.

Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan."

AKP kulislerinde bir kez daha “tüzük yine esneyecek” diye konuşulduğunu aktaran Barış Pehlivan, "Partinin MKYK’sinde bu konuda bir karar çıkması bekleniyor.  Özetle 'sürekli genç ve yenilenen bir partiyiz' iddiasıyla konulan tüzükteki o madde, artık fazlasıyla kadük oldu" ifadesini kullandı.

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