Tüzük esneyecek mi? AKP'de çok sayıda vekil topun ağzında

AKP’nin “bir kişi en fazla üç dönem milletvekili olabilir” şeklindeki tüzük maddesi seçim tartışmaları vesilesiyle bir kez daha gündemde.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'de 50'den fazla vekilin önümüzdeki seçimde bu kurala takılacağını belirterek Ali İhsan Yavuz'u ve şu isimleri örnek gösterdi:

"TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç.

Eski AKP Grup Başkanı Naci Bostancı.

Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan."

AKP kulislerinde bir kez daha “tüzük yine esneyecek” diye konuşulduğunu aktaran Barış Pehlivan, "Partinin MKYK’sinde bu konuda bir karar çıkması bekleniyor. Özetle 'sürekli genç ve yenilenen bir partiyiz' iddiasıyla konulan tüzükteki o madde, artık fazlasıyla kadük oldu" ifadesini kullandı.